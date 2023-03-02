Международный турнир по рукопашному бою «Кубок Дмитрия Донского» и чемпионат России по самообороне, состоявшиеся в конце февраля в Москве, объединили более ста спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Египта, Сирии, Иордании, Ливана. В числе участников были чемпионы мира и Европы, победители международных соревнований и турниров.

Липецкую область представили спортсмены и тренеры региональной Федерации рукопашного боя и Школы боевых искусств Игоря Воротынцева, которые в результате оказались в числе сильнейших. Победителем международного турнира и чемпионата страны по самообороне стал обладатель Кубка мира по рукопашному бою, чемпион мира по спортивной борьбе и рукопашному бою Владимир Сафонов. Еще одним чемпионом России стал Анатолий Заворотний. Также в его копилке бронза Кубка Дмитрия Донского. Вадим Валицкий завоевал серебро чемпионата по самообороне.

Соревнования являются этапом Кубка мира по самообороне, который пройдет в апреле в Москве. «Липчане в очередной раз доказали свое превосходство, продемонстрировав исключительную подготовку и волю к победе. Будем ждать от них сообщений о новых наградах», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.