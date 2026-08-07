Спортсмены по зову души

В День физкультурника не обязательно быть олимпийским чемпионом. Главное – чтобы спорт стал неотъемлемой частью твоей жизни, зарядом бодрости и просто радостью для души. Именно такие люди сегодня в центре нашего внимания.

Учителя, работники культуры, администрации – всех их свела вместе любовь к движению и здоровому соперничеству. Каждый год они выходят на старт спартакиады трудящихся Добринского округа, защищая честь своих территориальных отделов. И делают это с неизменным энтузиазмом.

— Своей закалкой и выносливостью я благодарна только спорту, — рассказывает о себе Ирина Владимировна АФАНАСЬЕВА, в недавнем прошлом тренер-преподаватель физкультурно-оздоровительного комплекса ст. Плавица. – Нередко приходилось состязаться с теми, кто намного младше меня, но я побеждала. Поэтому и говорю всем родителям: записывайте своих детей в спортивные секции. Если уж боитесь травм, отведите на менее травмоопасные. Например, настольный теннис. Он здорово способствует развитию внимательности и координации движений.

Педагог с многолетним стажем знает, о чём говорит. Сейчас этот вид спорта у неё в приоритете. Сожалеет лишь о том, что ей не с кем стало ракетками по шарику постучать. А вообще, Ирина Владимировна в ФОКе вела секции и по волейболу, и по баскетболу. Спортсменка окончила когда-то Волгоградский институт физической культуры и спорта, родом с Волги, из города Самары. И по специальности – тренер-преподаватель по гребле. Сама соревновалась на байдарках в одиночке, двойке и четвёрке. До того, в школьные годы, получила первый взрослый разряд по спортивной гимнастике. А после тренироваться стала у отца, известного в Союзе спортсмена-фронтовика Владимира Ивановича Трофимова, мастера спорта по гребле. Эта любовь к воде, вёслам и байдаркам передалась от папы к дочке.

— У нас интересно проходили тренировки, — вспоминает она, — делали на Волге обход одного из островов. Мы это называли «кругосветкой», поскольку путь наш на байдарках занимал более 30 километров. По три-четыре часа не сходили с вёсел. Фигуры у всех девушек были точёные. Это и здоровье, и закалка одновременно.

Но, когда гребчиха вышла замуж в наши края за супруга-футболиста, волею судьбы вёсла подсушила: нет у нас в районе секций по гребле, в Липецк каждый день не наездишься. Поэтому пришлось другими видами спорта и самой заняться, и новых земляков тренировать. Благо – образование позволяло.

У спортсменки много достижений как в личном, так и командном зачёте, огромное количество медалей, входит в ветеранскую сборную региона. Она обладательница золотого знака ГТО, уже в этом году с ветеранской командой защищала честь Липецкой области на соревнованиях в Воронежской области, где среди множества команд липчане стали вторыми, а Ирина Владимировна Афанасьева также завоевала серебро лично.

Светлана Языкова.

В сентябре будет три года, как Светлана Языкова из с. Дубовое возглавляет Новочеркутинский сельский Дом культуры. Помимо многочисленных развлекательных мероприятий для селян, она в обязательном порядке организует и проводит День физкультурника в основном для детей школьного возраста.

При этом она сама является приверженцем активного образа жизни, выступая сразу в нескольких дисциплинах на спартакиадах трудящихся Добринского округа, ежегодно участвует в «Лыжне России». А началось ее увлечение спортом, как и у многих из нас, еще в далеком детстве.

— Я родилась в с. Трубетчино Добровского района, — рассказывает о себе собеседница. – Моим первым «тренером» стал брат Геннадий, который старше меня на десять лет. Будучи студентом, приезжал домой на каникулы и начинал усиленно меня тренировать. Мы с ним вместе бегали на длинные дистанции, занимались на турнике, отжимались. Так что получила хорошую закалку. Школьницей я постоянно занимала первые места на кроссах, играла в волейбольной команде. Не оставила это занятие и поступив в училище г. Липецка. Спорт помогал поддерживать хорошую физическую форму.

Светлана признается, что с возрастом и появлением семейных обязанностей времени на серьезное увлечение спортом уже не осталось. Хотя здоровый образ жизни их семья поддерживала всегда: зимой катаются с мужем и детьми на лыжах, летом организуют походы на природу с палатками и игрой в мяч.

После переезда в Добринский округ Светлана стала участвовать в спортивных спартакиадах, сначала за сборную команды с. Дубовое, где проживает семья Языковых, потом в связи с новой должностью – за Пушкинский территориальный отдел.

Ее «коронные» дисциплины: теннис, плавание, стрельба и легкая атлетика.

Высоких результатов, как правило, не добиваюсь, — с улыбкой говорит Светлана Языкова. – Ведь рядом со мной бегут, плывут или стреляют люди с очень хорошей физической подготовкой. Ведь на спартакиаду приезжают лучшие из лучших. Тем не менее, однажды я стала бронзовым призером в своей возрастной категории на соревнованиях по плаванию.

Светлана говорит, что спорт для нее – хорошая возможность поддерживать жизненный тонус. В ее нынешней работе, когда репетиции сменяются выступлениями, а за одним мероприятием следует другое – это просто необходимо.

Ульяна Семенова.

Ульяна Сергеевна СЕМЁНОВА из Нижней Матрёнки, воспитатель группы дошкольного образования «Родничок», — постоянная участница различных соревнований и спартакиад трудящихся. По образованию — учитель физической культуры, поэтому сам Бог велел, чтобы она защищала честь своего села на состязаниях различных уровней.

— В спартакиаде для меня очень важен командный дух, — признаётся спортсменка, — у нас уже давно сложилась своя группа. Вместе со мною обычно в Добринку померяться силой с соперниками выезжают глава нашего теротдела Сергей Бирюков и земляки Александр Овцынов, Наталья Маякова и Кирилл Губин.

И скромно Ульяна добавила к сказанному, что личный результат тоже важен. Сама любит лёгкую атлетику. Имеет первый спортивный разряд по ней, в студенческие годы не раз становилась чемпионкой области по бегу. Бегуньей ещё была со школьной скамьи, ею и сейчас осталась. Поэтому по традиции команда Нижней Матрёнки беговую дорожку всегда «отдаёт» У.С. Семёновой. Не менее десятка лет она в спартакиаде трудящихся соревнуется. Лучшая дистанция – вовсе не марафон: километр-полтора, чтобы не упасть на финише замертво, а весело потом болеть за других участников команды.

— Без лишней скромности скажу: я всегда стою на пьедестале в районной спартакиаде, — добавляет Ульяна Сергеевна, — часто в своей возрастной категории побеждаю. Этот момент тоже придаёт уверенности в силах и дальнейшей борьбе. Своей любовью к спорту и выбору профессии очень благодарна нашему школьному учителю физкультуры из Нижнематрёнской школы Валентине Николаевне Подолиной.

Ульяна Сергеевна не скрывает: спорт для неё — не просто состязания, а способ оставаться в тонусе и подавать пример детям. Ведь если воспитатель сам бодр, энергичен и не боится трудностей, малыши охотнее берутся за зарядку и учатся не сдаваться после первого падения. В «Родничке» она нередко превращает разминку в весёлую эстафету, ребята с восторгом повторяют каждое движение. И в этом, пожалуй, и есть её главная победа — не в цифрах и медалях, а в том, сколько сердец она заряжает верой в собственные силы.