Спортзал в лицее №1 п. Добринка, который был одним из предвыборных обещаний главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, все-таки построят. Уже приступили к поиску подрядной организации, которая займется строительными работами.

Напомним, что взявшийся ранее за эту работу подрядчик (ООО “ДСУ – 1”) нарушил свои обязательства, стройка по сути замерла на уровне котлована.

Как выразился посетивший пару месяцев назад Добринский район Игорь Артамонов, “подрядчик вышел на объект и все «испохабил», сделал не по проекту и без экспертизы”.

Губернатор тогда заверил, что в таком состоянии объект не бросят и найдут способ построить спортзал.

Новому подрядчику предстоит подготовить территорию строительства, демонтировать сваи и здание старой котельной, возвести здание спортзала с отоплением и всеми внешними и внутренними инженерными коммуникациями, а также построить гараж-стоянку.

Работы планируют начать с момента подписания муниципального контракта (уже весной), а завершиться они должны будут до 1 декабря 2021 года.