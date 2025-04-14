Споём о Победе

В Добринском районе стартовал флешмоб военных песен «Песню о Победе с гордостью споем!». Его участники: педагоги, родители, обучающиеся школ и воспитанники детских садов.

Песни военных лет не перестают быть популярными вот уже для нескольких поколений. Стоит пропеть одну строчку, как куплет подхватят все присутствующие вне зависимости от возраста.

Акция образовательных учреждений Добринского района призвана объединить поколения, общим исполнением военных песен выразить благодарность, признание и уважение, гордость за Великую Победу.

Первые участники флешмоба — детские сады Добринского района, объединившиеся для исполнения песни «Журавли» (сл. Р. Гамзатова, муз. Я. Френкеля).

«Наша задача — сделать так, чтобы молодое поколение помнило о героическом подвиге своего народа,»- отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.