В школе №2 п. Добринка состоялся традиционный фестиваль патриотической песни «Виктория», в котором принимали участие не только учащиеся, но и их педагоги и родители.

По словам учителей, фестиваль песни — это всякий раз долг памяти и вечная благодарность тем, кто ценой собственной жизни подарил мирное небо над головой.

— Каждая параллель с 5-го по 11-й классы представляла отдельный хор, — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Елена Анатольевна Ларина, — вместе с ними пели их классные руководители и мамы. Помимо этого, педагоги представили ещё свой отдельный хор, именно с него началась программа фестиваля. А песню они выбрали жизнерадостную и известную всем — «Катюша». Также наши учителя до этого праздника принимали участие во Всероссийском песенном флешмобе «Нас миллионы русских» и передали эстафету другим городам и посёлкам.

Мамы (слева направо) О.А. Абанина, Г.А. Анохина, О.В. Карасёва уже в третий раз с дочками Ульяной, Ириной и Валерией пели на фестивале в сводном хоре.

Традиционная «битва школьных хоров» в школе №2 п. Добринка всегда приурочена к месячнику оборонно-массовой и патриотической работы, которая обычно проходит в образовательных учреждениях в феврале, перед любимым народным праздником — Днём защитника Отечества. Фестиваль в стенах СОШ №2 проводится уже почти два десятка лет (за исключением пандемийных), и каждый раз в него стараются привнести что-нибудь новенькое.

Так, в нынешнем году, объявленном Годом семьи в России, вместе с ребятами обязательно должны были петь их родители, ранее приглашали только желающих.

Ещё в этот раз «Виктория» стала конкурсом, поскольку самый лучший хор определяло жюри. В него вошли представитель родительского комитета Юлия Викторовна Кретинина, а также выпускник 2015 года выпуска Николай Зибров и бывший библиотекарь школы Галина Викторовна Лопатина. Елена Анатольевна перечислила тех мам, которые, не стесняясь и не сомневаясь в себе, уже несколько раз стояли на сцене вместе со своими дочками: Наталия Павловна Богачёва с Софией, Ольга Андреевна Абанина с Ульяной, Галина Анатольевна Анохина с Ириной, Ольга Владимировна Карасёва с Валерией.

— Моя дочь обычно участвует во всех мероприятиях и не только школьного, но и районного масштаба, — рассказывает О.В. Карасёва, — я с ней в школьном фестивале пела уже третий раз подряд. Когда-то Валерия попросила меня, я, конечно, согласилась, ведь главное — дочку поддержать. Как я могла отказать! А нынешний 2024-й тем более — Год семьи, да и дети у нас — одиннадцатиклассники. Больше мы с ними вряд ли ещё поучаствуем в таком песенном школьном конкурсе. Кстати говоря, с нами всегда поёт классный руководитель Наталия Владимировна Годовикова.

— Жюри было не просто с выбором лучшего коллектива, — подытоживает Е.А. Ларина, — и всё-таки пальму первенства разделили будущие выпускники и 10-классники, второе место — у 8-классников, третье завоевали пятиклашки. А они ведь впервые принимают участие в нашем фестивале. Им — особое поздравление.Завершила же программу нашего мероприятия песня «Солнечный круг», которую пел весь зал.