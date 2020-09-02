Справка об учебе – для продления выплаты

В связи с началом нового учебного года Отделение ПФР по Липецкой области напоминает студентам первокурсникам – получателям пенсии по случаю потери кормильца, что для продления выплаты необходимо представить справку о поступлении в учебное заведение. По действующему законодательству при достижении 18 лет выплата пенсии по случаю потери кормильца продолжается только при условии очного обучения.

Если ребенок – получатель пенсии по СПК поступает на очное отделение в высшее учебное заведение или средне-специальное, ему необходимо представить в Пенсионный фонд справку из образовательной организации о своем зачислении. Ее достаточно принести один раз в начале обучения. Выплата пенсии такому учащемуся продолжится до окончания учебы, но не дольше, чем до достижения им возраста 23-х лет.

Также в начале нового учебного года родители-пенсионеры, у которых ребёнок старше 18 лет поступил на дневное отделение, должны представить соответствующую справку из учебного заведения для продления повышенной фиксированной выплаты. Справка должна содержать сведения о форме обучения (очная), с обязательной ссылкой на номер и дату приказа по учебному заведению. Данная справка выдается однократно и в ней указывается весь период обучения.

Отметим, что вышеуказанные выплаты прекращаются, если студент закончил обучение, перевелся на заочное или вечернее отделение, либо ему исполнилось 23 года. При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо в течение 3 дней сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат.

Напомним, что записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно через электронный сервис предварительной записи на сайте Пенсионного фонда. Для этого не потребуется входа в Личный кабинет. Можно также записаться по телефонам, указанным на сайте в разделе «Контакты региона» и «Информация для жителей региона».