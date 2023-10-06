За I полугодие 2023 года жители региона приобрели более 277 тысяч страховых полисов. Спрос на страховые услуги вырос за год на 15%. Липчане стали чаще приобретать полисы добровольного страхования имущества и добровольного медицинского страхования, страховать себя от несчастных случаев и болезней, а автолюбители — оформлять полисы ОСАГО и ДоСАГО.

С января по июнь этого года страховщики выплатили жителям региона более 2 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года сумма сократилась на 1,3%, в основном за счет уменьшения объема выплат по полисам добровольного страхования жизни и добровольного медицинского страхования граждан.

Объем страховых премий за год не изменился и составил 2,9 млрд рублей. Причем размер премий по полисам добровольного страхования жизни сократился на 20%, по полисам добровольного медицинского страхования — на 42%, а вот по полисам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней вырос на 12%, по полисам ДоСАГО — на 67%, по полисам ОСАГО — почти на 29%.

«Число жалоб липчан в Банк России на страховщиков за январь-июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 39%, до 174. При этом преобладали жалобы по оформлению полисов ОСАГО. Если страховая компания нарушает ваши права, можно сообщить об этом в интернет-приемную Банка России», — подчеркивает эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.