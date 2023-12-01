Хороший подарок получат добринцы к Новому году: в районном центре откроется обновленный кадровый центр «Работа России». Теперь он будет располагаться под одной крышей с центром «Мои документы». Это позволит жителям района в одном месте получать более 400 услуг.

Сто пятьдесят квадратных метров полезной площади, новая плитка на полу, стены, покрашенные в корпоративные цвета службы занятости, помещение под огромный архив, места под четыре информационные кабинки открытого типа. В них специалисты кадровой службы будут принимать клиентов. Гардеробная и комната для приема пищи — совместная с работниками «Моих документов».

Также общей будет стойка приема посетителей, поделенная на два обособленных пространства, в зависимости от того, с каким вопросом пришел человек. Ждать открытия осталось недолго.

Четыре года назад по поручению Президента России Владимира Путина в стране началась полная перезагрузка службы занятости. Таким образом стал возможным выход на качественно новый уровень обслуживания и предоставления государственных услуг населению. Добринку также затронул этот ветер перемен.

— Как было раньше, — размышляет директор добринского кадрового центра Наталья Наумова, — в каждом обратившемся к нам человеке мы видели, прежде всего, просто безработного и выплачивали ему пособие. Теперь, вместе с модернизацией, нам предстоит стать карьерным центром, в который могут обратиться не только безработные, но и студенты, пенсионеры, женщины в декрете, любой, кто хочет поменять профессию и открыть для себя новые жизненные перспективы. Помещение большое и светлое. Пропускная способность нашего центра после завершения ремонта и открытия должна увеличиться по сравнению с офисом на улице Советской. Современные технологии позволят нам быстрее и качественнее обслуживать клиентов. Мы рады, что будем работать по-новому. Уверена, что наши сотрудники станут чаще улыбаться, когда удастся помочь тому или иному соискателю найти хорошую работу.

— Областная служба занятости превращается в кадровые центры развития компетенций, — отметил губернатор региона Игорь Артамонов, — у людей появляются серьёзные запросы, многие готовы переобучиться, чтобы получать более высокую зарплату. И им дают такую возможность. До конца года нам осталось обновить ещё четыре центра — в Добринке, Усмани, Лебедяни и Становом.

Парадный вход в добринские центры «Работа России» и «Мои документы» припорошен снегом. Внутри помещений в эти дни слышны звуки отделочных работ. Вывеска над лестничным маршем пока еще старая. Ее замена — дело времени, которого до открытия осталось совсем немного…