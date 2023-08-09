Жители региона оформили за первое полугодие 2023 года 4904 ипотечных кредита, что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем выданных кредитов составил около 15 млрд рублей, что на 69% больше, чем годом ранее. Средний размер ипотечного кредита возрос до 3 млн рублей, а срок ипотеки — до 24 лет.

Большинство жителей Липецкой области предпочитают оформлять ипотеку на вторичном рынке. Таких ипотечных кредитов оформлено 3985, на первичном рынке — 919. При этом процентная ставка на жилье от застройщика выгоднее: в июне этого года по кредитам на первичное жилье она составила 6,4% годовых, на готовое жилье — 9%.

«Прежде чем брать ипотеку, нужно оценить свое финансовое положение в долгосрочной перспективе. Обязательно рассчитайте показатель своей долговой нагрузки: какая часть вашего дохода уходит в погашение задолженностей по всем кредитам и займам. Если показатель высокий, есть риск не справиться со своими долговыми обязательствами», — рассказывает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Чтобы защитить права заемщиков и не допустить их закредитованности, Банк России с 1 июня 2023 года ужесточил условия по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Установлены надбавки к коэффициентам риска — повышенные требования к капиталу банков, стимулирующие их ограничивать рискованное кредитование. При выдаче кредитов, на которые распространяются надбавки, банкам нужно запасать больше собственных средств.

«Липчанам доступно множество мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий. Особенно это относится к специалистам, востребованным в регионе, труженикам, возрождающим село, — всем тем, кому не безразлична судьба Липецкой области, и кто готов трудится на благо ее процветания», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.