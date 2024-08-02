Выдачи ипотеки в Липецкой области значительно увеличились в июне 2024 года. Жители региона оформили 1189 ипотечных жилищных кредитов на 4 млрд рублей. Средний размер кредита составил 3,4 млн рублей, средневзвешенная процентная ставка — 7,7%, а средний срок ипотеки — около 26 лет. Спрос на ипотеку возрастал с января, когда жители области получили 420 ипотечных жилищных кредитов на 1,2 млрд рублей. В феврале липчане заключили 557 договоров (1,6 млрд рублей), в марте — 673 договора (2,2 млрд рублей). Заемщики активно оформляли ипотеку в апреле и мае — соответственно 770 и 856 договоров на 2,5 млрд и 2,7 млрд рублей. Всего с января по июнь 2024 года жители региона заключили 4465 ипотечных договоров на общую сумму 14,2 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года это меньше по количеству на 9% и по сумме — на 4,2%.

Как пояснили в липецком отделении Банка России, в июне ипотека ускорилась из-за завершения массовых программ государственной поддержки, прежде всего, льготной и семейной ипотеки. Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий этих программ с июля 2024 года. С 1 июля Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам заемщикам, у которых более 50% дохода уходит на оплату долга. Кредитная доступность для таких граждан может снизиться. Это уменьшит риски избыточной закредитованности населения и, в конечном счете, убережет людей от попадания в долговую яму.

«Финансовые инструменты становятся умнее. Это выгодно и кредитным организациям, страхующим свои риски, и гражданам, которые не всегда могут рассчитать свою платёжеспособность. В любом случае, в нашей стране, и в Липецкой области в частности, реализуется множество программ, позволяющих людям реализовать мечту о собственном жилье», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.