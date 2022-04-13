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Спрос на сеянцы из питомников липецких лесхозов увеличился 1,2 миллиона

2 часа назад
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Управление лесного хозяйства Липецкой области увеличило план выкопки посадочного материала из питомников — на сегодняшний день запланировано выкопать 4,4 миллиона сеянцев сосны, берёзы и дуба, вместо запланированных ранее 3,2 миллионов. Увеличение объёмов связано с возросшим спросом на продукцию питомников липецких лесхозов, в том числе и из соседних регионов.

В рамках эстафеты выполнения лесокультурных работ в лесном фонде и городских лесах на 40 процентов выполнена подготовка почвы под посадку сеянцев. В Донском, Задонском, Хлевенском, Ленинском и Чаплыгинском лесхозах приступили к посадке леса. В Добровском лесхозе ведутся работы по дополнению лесных культур в местах, где не прижились посаженные ранее сеянцы.

В Тербунском лесхозе завершается посев дуба механизированным способом на площади 70 га.

Все работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

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