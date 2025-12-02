Сражались “Грязи” и “Максим Горький”

Так назывались команды, схлестнувшиеся в квиз-игре «Люби и знай наш Липецкий край».

Это мероприятие завершало предметную неделю истории и географии в двух школах посёлка Добринка. «Квиз» — называется потому, что в игре командам необходимо дать быстрый ответ на вопрос. В данном случае каждый раунд длился 1 минуту. Участвовали семиклассники обеих школ районного центра.

Подготовила состязание учитель истории из второй школы п. Добринка Ирина Васильевна Родионова. Уважаемое жюри состояло также из преподавателей этого предмета. В него вошли Александр Петрович Лазарев (лицей №1), Людмила Вячеславовна Симонова (2-я школа), а также им помогали ребята из профильного юридического класса. По заданию командам нужно было иметь название, связанное с Липецким краем. Так, лицеисты выбрали «Максима Горького», их соперники — соседний город и стали «Грязями».

— Главная цель игры, — объясняет Ирина Васильевна Родионова, — заинтересовать детей историей малой родины, на территории которой родилось столько знаменитостей, в том числе Нобелевские лауреаты, а также привлечь внимание учащихся к прекрасной природе Липецкого края.

По словам учителей, команды шли, как говорят, «ноздря в ноздрю». Вопросы были самые различные. Например, определить гербы районов Липецкой области, перечислить города. С ними ребятишки справились быстро.

Но вот над некоторыми заданиями обе команды, что называется, «зависли»: в одном из вопросов о природе почему-то не назвали Воронежский заповедник, считая его принадлежащим другому региону, хотя в него входит и часть Усманского района. А ещё «в лицо» не угадали выхухоль…

И всё-таки в результате победу в этой интеллектуальной игре одержала команда хозяев — ребята из второй школы, ещё раз доказав пословицу: «Дома и стены помогают». Самое главное, что дети из обеих школ с огромным азартом включились в игру, значит, учителям их удалось заинтересовать и своим предметом, и историей родного края.

“Очень важно, чтобы молодое поколение знало историю своей малой родины, гордилось её достижениями и людьми, которые здесь жили и живут. Такие проекты воспитывают настоящих патриотов”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.