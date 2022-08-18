Современные технологии станут доступнее ученикам сельских школ Липецкой области. 1 сентября в регионе откроется сразу 27 центров образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста». Они создаются в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщает региональное управление образования и науки, «Точки роста» появятся в том числе в восьми учебных заведениях самых отдалённых сёл Данковского, Чаплыгинского, Тербунского, Лев-Толстовского, Добринского и Долгоруковского районов, причём четыре из них – в малокомплектных школах. Теперь ученики смогут углублённо изучать предметы школьной программы, а также посещать различные кружки, осваивать виртуальную реальность, программировать роботов, управлять квадрокоптерами.

«Дети в сельской местности должны иметь все необходимые возможности для обучения и саморазвития. Мы видим превосходные результаты школьников из районов, побеждающих в олимпиадах и престижных конкурсах. Ребята стремятся к знаниям, интересуются современными технологиями. Будем и дальше стараться развивать систему образования, чтобы каждый ребёнок смог реализовать свои мечты», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в школах, на базе которых будут открыты «Точки роста» ведётся подготовка учебных помещений. Педагоги школ проходят специальное обучение. Число «Точек роста» в Липецкой области в сентябре вырастет до 120.