Впервые на территории Особой экономической зоны «Липецк» 24 июня состоятся сразу четыре уникальных спортивных события – велозаезд на 15 и 8 км, чемпионат Липецкой области по дуатлону и дуатлон-спринт.

Первый промышленный велозаезд ОЭЗ «Липецк» включает в себя велогонку на 15 км для взрослых участников (от 18 лет) и велозаезд для всех желающих от 4 лет на дистанцию протяженностью около 8 км. Также в рамках спортивно-массового мероприятия состоится чемпионат и первенство) Липецкой области по дуатлону. то вид спорта, включающий в себя этап бега, этап велогонки и затем ещё один этап бега. Участникам предложат и спринтерскую дистанцию дуатлона — это бег на 5 км, велогонка на 20 км, и бег на 2,5 км.

«В Липецкой области активно развивается спорт. Каждые выходные люди проходит какое-то массовое спортивное мероприятие. Этот велозаезд — возможность подготовиться и проверить себя перед триатлоном, который пройдет в августе», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Участникам велогонки нужно иметь документ, удостоверяющий личность и медицинскую справку. Для велозаезда на 8 км достаточно удостоверения личности. Для участия в дуатлоне необходим документ, удостоверяющий личность, медицинская справка, индивидуальная карта спортсмена, сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение антидопингового курса.

Регистрация на велозаезд здесь. Зарегистрироваться на дуатлон можно по ссылке.