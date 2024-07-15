Сразу два событийных фестиваля состоятся в Чаплыгинском районе 27 июля. Один из них пройдет в центре Чаплыгина – гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье». Будут работать «Обжорные ряды», на которых будут угощать блюдами на кострах, вертелах, мангалах, в печах, котлах, чугунах и даже тыквах. А ещё будет праздничный пирог. В этом году его сделают длинной 11 метров.

В усадьбе Рязанка в этот день пройдет фестиваль «Тайны усадьбы». Гостей ждут театрализованные мизансцены, стилизованные мастер-классы, развлечения, которые любили аристократы прошлой эпохи. К столу предложат выпечку на традиционной закваске, чай с травами из дровяного самовара, варенье по рецепту семьи Семёновых-Тян-Шанских.

«Фестивалей в Липецкой области проводится так много, что за выходные можно успеть побывать на нескольких. Более того, подобные события – прекрасная возможность не только интересно провести время, но познакомиться с местом. Чаплыгин – город, в котором бережно хранят наследие и традиции. Здесь много памятников истории и культуры, музеев. Особого внимания туристов заслуживает и усадьба Рязанка. Прочувствовать дух эпохи, когда здесь жили выдающиеся земляки, помогут интерактивы, подготовленные сотрудниками усадьбы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.