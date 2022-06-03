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Сразу два липецких педагога получили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

22 минуты назад
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Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено сразу двум педагогам Липецкой области – Алле Волковой и Алексею Овчинникову, сообщает региональное управление образования и науки.

Алла Волкова – учитель информатики и физики, заместитель директора липецкой гимназии №12, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015», заслуженный работник образования Липецкой области, лауреат премии имени С.А. Шмакова, образцовый учитель SMART международного уровня, победитель Всероссийского конкурса «Учитель будущего», эксперт Академии Минпросвещения.

Алексей Овчинников – учитель биологии и математики села Баловнево Липецкой области, почётный работник общего образования РФ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2011», «Человек года в образовании» по версии «Учительской газеты» (2011г.), образцовый учитель SMART международного уровня. Автор более 40 научных и публицистических работ.

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