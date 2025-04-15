Сразу два липецких проекта борются за выход в финал конкурса «Ты в игре»

Две липецкие инициативы вышли в полуфинал Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». В пятом сезоне конкурса независимые эксперты выбрали 280 полуфиналистов из 5582 заявок.

От Липецкой области в полуфинал попали система диагностики состояния спортсмена TreckS и Мультиспортивная лига «Энергия». TreckS, используя уникальную биологическую модель, позволяет за 30 секунд провести диагностику и получить спортсменам и тренерам персональную статистику с рекомендациями и советами. «Энергия» – это студенческий проект в Ельце, направленный на развитие спорта среди молодёжи. Включает 12 дисциплин по трём направлениям.

Чтобы проекты попали в финал конкурса, необходимо набрать достаточное количество голосов в народном голосовании. Оно продлится до 12 мая. Чтобы проголосовать, нужно пройти по ссылке, выбрать регион, поставить «лайк» одному из проектов и указать свою почту. После этого следует вернуться на почту и подтвердить свой голос.

«Инновационные мероприятия в спорте могут привлечь внимание широкой аудитории, повысить интерес к различным видам физической активности. Это вклад в здоровье, поэтому мы заинтересованы, чтобы такие инициативы получали поддержку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.