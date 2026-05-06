Сразу два отремонтированных корпуса будет у школы №51 Липецка

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил корпус для начальных классов школы № 51 областного центра. В здании, которое планируют сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года, полностью обновляют внутренние помещения, а также создают современную инфраструктуру для младших школьников.

Как отметил глава региона, проект реконструкции получился не только функциональным, но и визуально привлекательным. В обновленном корпусе разместятся собственные столовая, актовый и спортивный залы.

«Проект получился стильным: необычные оттенки в дизайне – «красная куркума» в столовой, «золотисто-жёлтый» в спортзале», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Новое образовательное пространство рассчитано на 750 ребят. В настоящее время ученики младших классов вынуждены заниматься в здании, предназначенном для средних и старших школьников. С открытием корпуса в сентябре эта проблема будет решена.

«Отдельно отмечу инициативу руководства школы – проект «Первоклассное начало» для детей, которые только садятся за парту. Несколько месяцев с ними будут работать психологи, подключат родителей. Чтобы привыкание к школе проходило мягко, спокойно, без лишнего стресса. Это очень правильный подход», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Губернатор также добавил, что текущий год стал очень насыщенным в плане обновления образовательной инфраструктуры региона. Работы ведутся в десятках учреждений по всей области.

«В этом году у нас в ремонте больше 40 образовательных учреждений — школы, детские сады, учреждения СПО. Хочется, чтобы каждому ребёнку было комфортно и интересно учиться», — резюмировал глава региона.