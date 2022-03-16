Управление социальной политики Липецкой области совместно с областным центром занятости запустило несколько проектов по привлечению молодежи на рынок труда. Они включают в себя мероприятия по профориентации, бизнес-игры, а также открытие мобильных центров занятости.

В 2021 году в центры занятости обратилось за помощью 6 тысяч молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет. 71 процент трудоустроен.

— Безработица среди молодежи связана с тем, что ей не хватает знаний и опыта в той или иной сфере, а спрос на рынке труда часто несбалансирован, предложений от организаций с возможностью совмещать работу и учебу единицы. Поэтому так важно сориентировать нашу молодежь по востребованным направлениям заранее, — отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Для этого в ВУЗах региона уже на этой неделе организуют мобильные центры занятости с доступом ко всем вакансиям области. Любой студент сможет получить консультацию специалиста центра занятости по ситуации на рынке труда, выбрать программу переобучения, их в области более 300.

Для старшекурсников ВУЗов и СУЗов будут организованы встречи с вице-губернатором, курирующим деятельность центров занятости, Ольгой Белоглазовой. Первая встреча прошла сегодня в РАНХиГС. Заместитель главы администрации Липецкой области рассказала о востребованных профессиях и новых возможностях современных кадровых агентств.

— Нам важно получить от студентов обратную связь. Мы понимаем, что многие выбирают учебное заведение по совету родителей или по принципу «лишь бы поступить», что в корне не верно. В итоге к моменту трудоустройства полученное образование оказывается для выпускников не актуальным. Наша задача – сломать эту систему, — отметила Ольга Белоглазова.

Для профориентации студентов в Липецкой области запустили интеллектуальную игру «Профессионариум». В ней примут участие более 10 учебных организаций областного центра и Ельца. Игра имеет не только обучающий характер. Она позволит познакомиться с потенциальным работодателем и обсудить вопрос трудоустройства.

Еще одна игра «Моя компания. Монетизация» поможет студентам освоить принципы ведения бизнеса на примере молекулярной кухни. Это стратегическая игра похожа на «Монополию», где участники научатся составлять бизнес-план, искать клиентов и развивать свое дело. Обучающий тренинг проведет экономист.

На сегодня уровень регистрируемой безработицы молодежи более чем на треть ниже уровня общей регистрируемой безработицы и составляет 0,25%.

Основные сферы трудоустройства молодежи: