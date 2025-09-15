Сразу несколько социальных объектов строятся и ремонтируются в Добром

Губернатор Липецкой области с рабочей поездкой посетил Добровский округ. В районном центре одновременно ведётся строительство новых и модернизация существующих социальных объектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Руководитель региона побывал в микрорайоне Молодёжном, где уже функционируют детский сад и ледовый дворец, а сейчас возводятся начальная школа и многофункциональный общественный центр, в котором разместятся социальные службы, кружки и секции для детей, откроется офис «Мои документы» и автовокзал.

Также в райцентре ведётся капитальный ремонт школы №1, который делается впервые за 50 лет. На прилегающей территории обновляется стадион. Рядом за счёт областного бюджета завершается ремонт детского сада, где сейчас идёт закупка новой мебели.

«Доброе становится моделью комплексного развития сельских территорий, где создается современная социальная инфраструктура при сохранении идентичности района. Такой подход позволяет не только улучшать качество жизни, но и создавать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать на своей малой родине», – отметил губернатор.

Добровский округ входит в перечень опорных населённых пунктов на территории Липецкой области. Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий проходит в них в приоритетном порядке.