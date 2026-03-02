Сразу пять школ начнут ремонтировать в Липецкой области в марте

Капитальный ремонт сразу пяти учебных заведений начнётся в регионе в марте. К работам приступят в школах №14, 37, 50 Липецка, а также в учебных заведениях сёл Махоново и Ратчино Добровского округа.

Тем временем областная кадетская школа уже встретила учеников после комплексного обновления в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Образовательное учреждение посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пообщался с педагогами и учениками, которые отметили, что теперь у них стало больше возможностей для образовательной и творческой деятельности.

Масштабная модернизация затронула практически все аспекты школьной жизни. Современные технологии теперь стали частью учебного процесса. Классы оснащены интерактивным оборудованием, в мастерских появились станки с числовым программным управлением, а классе трудов для девочек – швейные и вышивальные машинки, кухня для уроков кулинарии.

Особый интерес у воспитанников вызывает электронный тир. Также в учебном заведении появилось тактическое поле – интерактивный стол для изучения топографии, который поможет ребятам при поступлении в военные вузы. Ещё одно перспективное направление – обучение управлению беспилотными летательными аппаратами прямо в стенах школы.

В ходе ремонта удалось решить давнюю проблему с нехваткой пространства. Раньше столовую приходилось использовать для репетиций творческих коллективов. Теперь помещения разграничили: столовая работает по прямому назначению, а для творчества оборудован отдельный актовый зал. Кроме того, обновилась танцевальная студия – в ней кадеты уже готовятся к балам.

Дизайн школы продолжат совершенствовать. Подрядчик, выполнявший ремонт, выделил спонсорские средства на дополнительные декоративные элементы. Какие именно решения появятся на стенах, обсудят с учениками.

«Важно, что школа стала качественно новой – и по оснащению, и по возможностям. Современное оборудование поможет ребятам осваивать актуальные навыки, знакомиться с новыми технологиями и пробовать себя в разных направлениях. Это расширяет их кругозор и даёт больше возможностей для выбора будущего пути», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.