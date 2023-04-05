Скверы на улицах Гагарина, Станционной и 50 лет Победы в городе Грязи Липецкой области благоустроят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщает региональное управление ЖКХ, в сквере имени 50 лет Победы работы уже стартовали. Подрядчику предстоит установить малые архитектурные формы, смонтировать систему видеонаблюдения и новое освещение, провести озеленение территории.

Это уже второй этап благоустройства – в прошлом году здесь обустроили тротуары, лыжероллерную дорожку, детскую и спортивную площадки со специальным покрытием и малыми архитектурными формами. Работы продолжились благодаря нацпроекту и активности жителей – за дальнейшее преображение пространства в ходе общероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в прошлом году высказались более пяти тысяч грязинцев.

Светлее станет и в сквере на улице Гагарина. Здесь также смонтируют новое освещение. Кроме того, обустроят комфортные пешеходные зоны и лыжероллерную дорожку. А вот в сквере на улице Станционной установят малые архитектурные формы, а также создадут зону для игр и отдыха детей.

Напомним, впереди у жителей региона новый этап общероссийского голосования за объекты благоустройства на единой онлайн-платформе. Он пройдёт с 15 апреля по 31 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2024 году.

«Жители региона активно участвуют в общероссийском голосовании, благодаря этому в первую очередь благоустраиваются те общественные пространства, которые наиболее востребованы. Уверен, что в этом году липчане также активно включатся в процесс и выберут территории, которые в следующем году преобразятся», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.