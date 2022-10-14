Как меняется липецкое здравоохранение, оценили журналисты областных и городских СМИ. В ходе пресс-тура они побывали в поликлиниках и стационарах, где сейчас ведутся ремонты.

По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в медицинских организациях улучшаются условия пребывания пациентов, а также повышаются доступность и качество оказания помощи, устаревшее оборудование меняется на инновационное. «Мы стараемся сделать всё необходимое, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась как можно быстрее и качественнее», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Большой масштаб работ проделан в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1. Медучреждение получило два новых резервуара с медицинским кислородом вместимостью 8 тонн для перевооружения кислородной станции. В больнице отмечают, что использование нового оборудования для подачи кислорода позволит существенно улучшить качество обследований, диагностики и оказания неотложной помощи пациентам в критических ситуациях.

В составе Липецкой БСМП №1 находится Региональный сосудистый центр №2, где в сейчас завершается ремонт фасада здания. Работы ведутся за счёт областного бюджета. Центр посещают пациенты со всей области, только в этом году медицинскую помощь здесь получили более четырёх тысяч жителей региона.

Липецкую детскую поликлинику №5 капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца года заменят кровлю, инженерные коммуникации, реконструируют систему вентиляции, проведут отделочные работы, закупят новую мебель, внедрят бережливые технологии.

В городской больнице №4 «Липецк-Мед» на областные средства обновили рентгенкабинет и травмпункт. Площадь отремонтированных помещений составила около 90 квадратных метров. «Дополнительно были выполнены работы по восстановлению входной группы травмпункта с покраской части фасада. Приобретены таблички на кабинеты и светодиодная вывеска. Также установлено новое медицинское оборудование», – сообщила главный врач Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова.

В Липецкой городской детской больнице за счёт областного бюджета ремонтируют стационар, в котором после завершения работ планируют открыть отделение эндокринологии, где будут лечить детей с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями щитовидной железы.

Заканчивается ремонт фасада лечебно-диагностического корпуса Липецкого областного противотуберкулезного диспансера. Средства на его обновление выделены их областного бюджета. Корпус включает в себя пять отделений: три лёгочно-терапевтических, хирургическое и отделение для лечения внелёгочных форм туберкулеза, рассчитанных на 226 коек.