Лыжные прогулки приносят несомненную пользу: укрепляют иммунитет, закаляют и омолаживают организм, и положительно влияют на дыхание, что особенно важно в период пандемии.

Именно этому здоровому и полезному мероприятию посвятили спасатели ОПСП №6 села Средняя Матренка вместе со своими детьми. Они совершили часовую прогулку на лыжах в местном парке. Заодно насладились природой, подышали свежим морозным воздухом, держа, конечно же, дистанцию друг от друга. Стали свежее, бодрее, моложе.

– После такого приятного досуга и работается эффективнее, – подытожил командир ОПСП №6 Александр Шестаков.

Организовавшая лыжную прогулку депутат Среднематренского сельского Совета Надежда Вострикова поблагодарила всех участников.

– Личный состав не ставил своей целью гнаться за скоростью и ставить рекорд. Главное, что, помимо здорового тела и духа, каждый получил массу положительных эмоций, – рассказала Надежда Васильевна.