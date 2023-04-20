Митинг, посвященный Дню Победы, среднематренцы проведут в этом году у обновленного памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В эти дни активно ведутся работы по капитальному ремонту памятника погибшим односельчанам в селе Средняя Матренка. Монумент в этом селе был торжественно открыт в честь 30-летия Великой Победы в 1975 году. Святое для всех среднематренцев место за эти годы неоднократно ремонтировалось и поддерживалось в достойном виде. Но время и погодные условия делают свое дело, и вот опять назрела необходимость серьезного ремонта.

По словам главы поселения Нины Гущиной, его проведение стало возможным благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». По ней предусмотрено финансирование работ на объекте на сумму почти 1 миллион 140 тысяч рублей.

— В торгах, — говорит собеседница, — участвовали несколько подрядчиков. Победила в итоге ИП Серегина Е.В. из Тамбова. На сэкономленную после торгов сумму в 217 тысяч рублей мы приобрели 2 антивандальных лавочки, 2 урны, 2 вазона, 4 подсветки и входную группу в виде арки. Рабочие уже провели демонтаж тротуарной плитки, сделали плиточное основание под «Стену Памяти», где будут находиться таблички с именами не только тех, кто ушел на фронт и погиб на поле брани, но и односельчан, вернувшихся с фронта и умерших в мирное время. Отдельный фрагмент композиции будет посвящен специальной военной операции.

Все работы планируется завершить до 30 апреля. В качестве подарка для среднематренцев фирма бесплатно установит у памятника звезду. Обновленный мемориальный комплекс в Средней Матренке планируют открыть 9 Мая. В этот день в основание памятника заложат «капсулу времени», где будет содержаться послание потомкам, которое можно будет вскрыть через 100 лет.

А 9 июня пройдет не менее торжественная церемония открытия другой части мемориального комплекса в честь героев СВО. В этот день среднематренцы почтут память своего земляка Данилы Рущинского, погибшего при выполнении воинского долга на Украине.