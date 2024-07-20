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Ежегодно во второе воскресенье июля страна отмечает День рыбака.

Среднематренская первичная организация Союза женщин России позаботилась о том, чтобы этот праздник принес селянам бодрость и хорошее настроение. Председатель первичной организации Нина Гущина организовала в Средней Матренке соревнования по рыбалке. Участвовали в них 19 местных жителей.

Самый большой улов (2 кг 116 г) оказался у Елены Гаршиной. На втором месте (1 кг 712 г) — Владимир Панов. Третьим стал Евгений Зайцев (1 кг 330 г).

Помимо победителей, были отмечены самый возрастной участник Николай Васильевич Трусюков (76 лет) и самая юная рыбачка Алина Клименко (9 лет).

Жюри отметило семейные команды Алексея Егоровича Зиброва, Татьяны Васильевны Пеленициной, Сергея Владимировича Зиброва. Приз зрительских симпатий достался Юлии Похлебиной.

После соревнований на костре была приготовлена вкусная уха. Активистки женсовета испекли пирог в форме рыбки. Отведав его, участники соревнований принялись дружно скандировать «спасибо!» активу женсовета за прекрасный отдых и вкусное угощение на природе.

Заслуживает добрых слов и четкая работа жюри в составе Ольги Дмитриевны Пановой, Ларисы Викторовны Зайцевой, Надежды Васильевны Востриковой, которые тщательно взвешивали улов каждого рыбака и вручали заслуженные награды.