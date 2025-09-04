Средняя урожайность рапса в Липецкой области превышает прошлогодние показатели на 43%

Уборка масличных культур набирает обороты в Липецкой области. Рапс обмолачивают в 15 районах и округах. Два района приступили к уборке сои и подсолнечника, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Рапс убран с 50% площадей, отведённых под эту культуру. Уже намолочено 85 тысяч тонн. Средняя урожайность превышает прошлогоднюю на 43% и составляет 28,3 центнера с гектара.

Уборка подсолнечника и сои только началась. Собраны первые 400 тонн сои и 600 тонн подсолнечника.

В прошлом году в области был собран рекордный урожай сои – 354,5 тысячи тонн. Общий сбор масличных культур в 2024 году в регионе составил 877 тысяч тонн.

«Масличные культуры – это важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона. Высокие показатели урожайности – результат системной работы аграриев, внедрения современных технологий и научного подхода к земледелию. Наши сельхозпроизводители демонстрируют выдающиеся результаты, укрепляя продовольственную безопасность региона и страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.