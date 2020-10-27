Средняя зарплата липчан – 35,6 тысячи рублей

Средняя номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Липецкой области, начисленная за январь-август 2020 года, составила 35615,7 рубля, что на 4,9% превысило ее размер в соответствующем периоде 2019 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-августе 2020 года составила 101,7% к уровню соответствующего периода 2019 года, в августе 2020 года – 101,4% к уровню августа 2019 года.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых в металлургическом производстве; в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; табачных изделий; химических веществ и химических продуктов; финансовой и страховой деятельности; производстве бумаги и бумажных изделий; деятельности в области информации и связи; производстве, передаче и распределении электроэнергии; производстве электрического оборудования; производстве пищевых продуктов; производстве и распределении газообразного топлива; в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении; добыче полезных ископаемых; производстве резиновых и пластмассовых изделий; деятельности в области научных исследований и разработок; производстве прочей неметаллической минеральной продукции. Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-августе 2020 года 1,9 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 38 – до 65% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых в производстве кожи и изделий из кожи; мебели; текстильных изделий; занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-августе составила 99% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78 и 95 процентов соответственно от среднеобластного уровня.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 октября 2020 года, суммарная задолженность составила 938,0 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Липецкстата