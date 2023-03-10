Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-декабрь 2022 года, составила 46354,6 рубля, что на 15% превысило ее размер в соответствующем периоде 2021 года. Об этом сообщает Липецкстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2022 года составила 100,3% к уровню соответствующего периода 2021 года, в декабре 2022 года – 102,2% к уровню декабря 2021 года.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых: в производстве металлургическом; в производстве табачных изделий; в производстве химических веществ и химических продуктов; в производстве бумаги и бумажных изделий; в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; в деятельности финансовой и страховой; в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; в деятельности профессиональной, научной и технической; в производстве прочей неметаллической минеральной продукции; в производстве пищевых продуктов; в добыче полезных ископаемых; в производстве, передаче и распределении электроэнергии; в производстве резиновых и пластмассовых изделий; в производстве прочих транспортных средств и оборудования; в деятельности в области информации и связи; в производстве и распределении газообразного топлива.

Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-декабре 2022 года 2,0 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 36 до 65% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых: в производстве текстильных изделий; в производстве мебели; в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; в производстве кожи и изделий из кожи; в деятельности полиграфической и копировании носителей информации; в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения; в рыболовстве и рыбоводстве; в деятельности по операциям с недвижимым имуществом; в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг.

Заработная плата работников сельского хозяйства (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) в январе-декабре 2022 года составила 104% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 76% и 87% соответственно от среднеобластного уровня.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 февраля 2023 года, суммарная задолженность составила 1292 тыс. рублей.