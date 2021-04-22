Средняя номинальная заработная плата в Липецкой области, начисленная за январь-февраль 2021 года, составила 35 946,8 рублей, что на 5% превысило ее размер в соответствующем периоде 2020 года. Такие данные приводит Липецкстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-феврале 2021 года составила 98,5% к уровню соответствующего периода 2020 года, в феврале 2021 года – 98% к уровню февраля 2020 года.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых в производстве табачных изделий; металлургическом производстве; производстве химических веществ и химических продуктов; производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; производстве бумаги и бумажных изделий; в финансовой и страховой деятельности; в полиграфической деятельности и копировании носителей информации; в производстве электрического оборудования; в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производстве пищевых продуктов; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве, передаче и распределении электроэнергии; производстве и распределении газообразного топлива; деятельности в области информации и связи. Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-феврале 2021 года 2,0 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 33 – до 70% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых в производстве кожи и изделий из кожи; производстве мебели; занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; в производстве текстильных изделий; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения; занятых в деятельности по операциям с недвижимым имуществом; административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-феврале 2021 года составила 103% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 79 и 92 процента соответственно от среднеобластного уровня.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 апреля 2021 года, суммарная задолженность составила 7 257,0 тыс. рублей.