Как сообщает Липецкстат, средняя номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Липецкой области, начисленная за январь-февраль 2022 года, составила 41203,4 рубля, что на 14,6% превысило ее размер в соответствующем периоде 2021 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-феврале 2022 года составила 104,4% к уровню соответствующего периода 2021 года, в феврале 2022 года – 106,1% к уровню февраля 2021 года.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых: в производстве табачных изделий; производстве металлургическом; производстве химических веществ и химических продуктов; производстве бумаги и бумажных изделий; деятельности финансовой и страховой; производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; производстве резиновых и пластмассовых изделий; деятельности профессиональной, научной и технической; производстве пищевых продуктов; производстве, передаче и распределении электроэнергии; производстве и распределении газообразного топлива; производстве прочих транспортных средств и оборудования; добыче полезных ископаемых; производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; деятельности в области информации и связи.

Разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-феврале 2022 года 2,3 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 27 – до 71% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых: в производстве кожи и изделий из кожи; в производстве текстильных изделий; в производстве мебели; в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения; в рыболовстве и рыбоводстве; в лесоводстве и лесозаготовках; в деятельности полиграфической и копировании носителей информации; в деятельности по операциям с недвижимым имуществом; в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-феврале 2022 года составила 100,3% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 76,1% и 88,4% соответственно от среднеобластного уровня.

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 апреля 2022 года, суммарная задолженность составила 263 тыс. рублей.