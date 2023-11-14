Средства, полученные от платных парковок в центре Липецка, пойдут на благоустройство города. Об этом сообщила мэр областного центра Евгения Уваркина на оперативном совещании в правительстве региона.

Проект платных парковок в настоящее время проходит технический этап, а именно интеграцию с порталом Госуслуг, МВД, Росреестром, управлением социальной политики. Это необходимо, чтобы оплата проходила быстро, а льготники могли без проблем воспользоваться своим правом. Продолжительность технического этапа увеличена из-за значительного увеличения льготных категорий. Сейчас в перечне их более 15, под которые попадают порядка 50 тысяч липчан.

В ближайшие дни на сайте администрации Липецка, на parking48.ru, а также на квитанциях за ЖКУ и городских баннерах жителям официально сообщат о дате запуска проекта. Ориентировочно это запланировано на 17 декабря.