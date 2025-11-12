Средства реабилитации от СФР получили больше 200 липчан с нарушениями зрения в 2025 году

Отделение СФР по Липецкой области с начала года оформило 230 липчанам с нарушением зрения технические средства реабилитации на общую сумму свыше 20 млн рублей. Необходимыми изделиями липчан с инвалидностью по зрению обеспечивают в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации и абилитации. Всего выдано 1153 технических средства. Это тактильные трости, специальные устройства для чтения «говорящие книги», электронные ручные и стационарные видеоувеличители, лупы, брайлевские дисплеи, «говорящие» термометры и тонометры, адаптированные телевизоры и телефонные устройства, электронные средства ориентации.

Получить технические средства реабилитации можно двумя способами — с помощью электронных сертификатов и в натуральном виде в рамках заключения Государственных контрактов Отделением Социального фонда по Липецкой области. Заявление на получение технических средств реабилитации можно подать на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Липецкой области.

Помощниками для незрячих людей становятся и собаки-поводыри. Отделение СФР по Липецкой области всего обеспечило специально обученными собаками 11 граждан с нарушениями зрения в соответствии с их индивидуальными программами реабилитации. Кроме того, региональное Отделение Соцфонда ежегодно предоставляет им денежную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание собаки. В 2025 году размер выплаты составляет 37 832,53 рубля.

Чтобы получить проводника, людям с инвалидностью необходимо подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области и заполнить специальную анкету. В ней заявитель указывает информацию о себе и об условиях проживания для питомца. По результатам ему подбирают собаку с учетом возраста, роста, веса и даже характера. Узнать подробнее можно по телефону регионального контакт-центра Отделения Соцфонда России по Липецкой области: 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный).

«Липчане с ограниченными возможностями здоровья имеют право на полноценную жизнь. Государство принимает для этого все возможные меры. Ряд видов поддержки предусмотрены на федеральном уровне, есть и региональные. Обо всех можно узнать у соцкураторов через сервис «Забота», который охватывает не только людей с ОВЗ, но и многие другие категории жителей, нуждающихся в особой защите», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.