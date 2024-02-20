Более 100 обучающихся лучших кадетских классов Ельца приняли участие в Сретенском кадетском балу, прошедшем в актовом зале Детско-юношеского центра имени Б. Г. Лесюка. Праздник погрузил присутствующих в эпоху XIX века и запомнился прекрасным настроением и неподражаемыми эмоциями.

Программа включала пять танцев: полонез, вальс, русский лирический танец, польку и кадетский вальс. Также кадеты продемонстрировали свои знания в викторине и сыграли в распространенную на балах игру «Ручеек». Все кадеты-участники получили именные сертификаты.

Как сообщили в администрации Ельца, городские школы через кадетские классы возрождают традиции офицерства, исконно русской культуры воинского служения, долга. Такой подход дисциплинирует и воспитывает характер, готовит юных кадетов к курсантской и армейской жизни. Елецкие кадеты – постоянные участники походов по местам боевой славы, лыжных переходов, уроков мужества и вахт памяти, дней воинской славы и торжественных шествий на Красной площади, посвящённых Дню Победы.

«Программ воспитания патриотизма у молодежи множество. Среди них – организация кадетских классов. Это направление уже доказало свою эффективность. В Липецкой области сформировано множество кадетских классов разной направленности – казачьих, морских, авиационных и других. Ребята с удовольствием учатся в них, чувствуя себя частью чего-то важного, углубленно изучают историю и знакомятся с основами военного дела», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.