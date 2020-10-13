Сроки уведомления работников о праве выбора формы ведения трудовой книжкой подходят к концу

В Липецкой области почти 134 тысячи работающих граждан определились со способом ведения трудовой книжки.

У работодателей осталось меньше месяца для того, чтобы в соответствии с законодательством письменно уведомить работников о праве сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой. Срок обязательного информирования сотрудников завершится 31 октября.

Работники в свою очередь до 31 декабря 2020 года должны определиться со способом ведения трудовой книжки путем подачи письменного заявления своему работодателю независимо от того, какую трудовую книжку он выбирает – бумажную или электронную.

Напомним, что переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с согласия гражданина. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

К настоящему времени 11336 организаций Липецкой области направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности на 255 тысяч человек.

Подробнее об электронных трудовых книжках на сайте ПФР в специальном разделе http://www.pfrf.ru/etk.