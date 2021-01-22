Липчанам предлагают оценить развитие микрорайона «Европейский». Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории микрорайона уже стартовали. Информация размещена на сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры в разделе «Общественные обсуждения».

Так, на территории «Европейского» предусмотрено строительство школы на 1225 учащихся – ее планируют возвести за домом №35 на улице Кривенкова. В районе дома №10 на улице Свиридова предлагают построить спортивный стадион и несколько площадок для занятий спортом. Помимо этого, проект предполагает создание парковой зоны в центре микрорайона – между улицами Минская и Свиридова. Как известно, здесь планируют оборудовать игровые зоны для юных липчан от трех до двенадцати лет, фудкорт, площадки для проведения различных мероприятий и прогулочные зоны.

Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства и архитектуры принимает до 10 февраля. Письма следует направлять по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 или по электронной почте proekt@lipetskcity.ru. Консультации по проекту осуществляются по телефону: 239-992. Для более детального рассмотрения предполагаемых изменений в фойе административного здания по адресу Театральная, 1 организована экспозиция.

По итогам обсуждений все замечания и предложения будут направлены в областное управление строительства и архитектуры для утверждения проекта или его возвращения на доработку, сообщает пресс-служба мэрии.