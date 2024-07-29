Ангелина с бабушкой Мариной. Здесь девочка пока еще здорова. Все трудности их ждут впереди.

Для Ангелины, инвалида с детства, нет роднее человека, чем ее бабушка Марина. Она заменила ей родителей, с ранних лет окружив больную внучку такой любовью и заботой, которую получает далеко не каждый ребенок.

ДИРЕКТОР В 18 ЛЕТ

Марина Сергеевна родилась в с. Зенкино Чаплыгинского района. После окончания Тамбовского кооперативного техникума в 1967 году по направлению приехала работать в Добринский район. И сразу стала … директором общепита в свои неполные 19 лет.

Такой Марина Сергеевна приехала работать в Добринку.

— Мне во всем помогал мой заместитель Семен Алексеевич Комаров, имевший всего 4 класса образования, — рассказывает М. Белякова. — Но это был большая умница и очень хороший человек.

Да и сама Марина ни работы, ни свалившейся на нее ответственности не боялась. Еще будучи студенткой, пока другие отдыхали летом на каникулах, работала поваром. Хотелось помочь своей семье, в которой было 9 детей…

Ее будущий муж Евгений Михайлович Беляков в то время возглавлял районный Дом культуры. Молодые люди часто встречались на планерках в райкоме партии. Там и пригляделись друг к другу. А вскоре сыграли свадьбу.

Год молодая семья прожила со свекровью, а потом еще 12 лет в небольшой комнатке на улице Первомайской, пока не построили хозспособом просторный дом в Чамлычке.

Марина, будучи человеком энергичным и целеустремленным, уже в замужестве заочно получила высшее образование в институте советской торговли. По сей день вспоминает годы работы в общепите.

— Наш район на всю область прогремел за новаторскую по тем временам организацию досуга молодежи, — рассказывает собеседница. — В конце 60-х в ресторане «Золотой колос» два-три раза в месяц проводились комсомольские огоньки, билеты на которые распространял райком комсомола. Вели их работники Дома культуры. Главное правило — никакого спиртного на столах! Столько молодежи собиралось со всего района, такая интересная программа для них была. Смех, шутки, общение… В нашем общепите всегда было многолюдно. Выпускаемая продукция расходилась на ура. Привозили первые-вторые места с областных выставок кондитерских и кулинарных изделий. Золотые руки были у поваров Наталии Крюковой, Зумруд Копалиной, Нины Малининой, кондитера Клавдии Брыкиной…

Марина Белякова так восторженно рассказывает от любимой работе, коллегах, с которыми трудилась много лет, что, кажется, будто вся ее жизнь была наполнена лишь радостью труда. На самом деле почти 30 лет наша героиня ведет каждодневную борьбу за жизнь и здоровье внучки, для которой она, по сути, стала настоящей мамой.

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ

Рождение внучки Ангелины стало для супругов Беляковых радостным событием. Сын со снохой жили в Липецке, а внучка часто гостила в Добринке у бабушки с дедушкой.

— Лине было три годика, и она ходила в детский сад, — рассказывает М. Белякова. — Однажды я приехала за ней, чтобы забрать к себе на выходные. Тот день навсегда изменил нашу жизнь…

К вечеру у Ангелины поднялась высокая температура, которую нельзя было сбить обычными жаропонижающими. Вызвали скорую. Медсестра начала делать девочке укол, а из ранки от шприца потекла кровь.

Девочку тут же отправили на консультацию к дежурному педиатру.

— Тут я впервые заметила, что все тельце внучки было покрыто маленькими синячками, будто ее кто ущипнул, — продолжает Марина Сергеевна. — В больнице ей не смогли поставить капельницу все по той же причине — в месте укола иглы появлялась струйка крови. И мы поехали в Липецк. Сдали анализы. Врачи вынесли приговор: рак крови и предупредили, что нужно готовиться к самому худшему. Шансов на жизнь нам не давали…

Марина Белякова вспоминает, как в тяжелейшие для их семьи минуты жизни на помощь им пришли руководители области Олег Петрович Королев и Александр Николаевич Никонов, к которым она, не мешкая, обратилась со своей бедой. Они помогли организовать транспортировку Ангелины в Москву, в научный Центр здоровья детей, где лечили мальчишек и девчонок с онкологическими диагнозами.

— Сноха 7 месяцев провела в столичной больнице с Ангелиной, — рассказывает о наболевшем Марина Сергеевна. — А я каждый выходной ездила к ним на поезде. Медперсонал уже привык ко мне. Даже вызывалась мыть полы в палатах, чтобы мне разрешили подольше побыть с внучкой. Нас предупреждали, что лечение может дать серьезные побочки. Так и получилось. Когда Ангелина ложилась в больницу, она уже начинала говорить, там — перестала, появились лишние движения. Врачи отметили у нее замедление развития. А тут новая напасть. От Ангелины отказалась ее собственная мама, которая к тому времени решила создать другую семью.

«ЭТО НАШЕ СОЛНЦЕ»

Так внучка стала жить с бабушкой и дедушкой. Пять лет она лечилась в столичной клинике. Врачи добились устойчивой ремиссии. Правда, задержка психо-речевого развития осталась у Ангелины на всю жизнь.

Дедушка ушел с работы, чтобы сидеть с внучкой. Марина добилась, чтобы Ангелину приняли в детский сад. Ей нравилось играть с детьми. А занятия с логопедом Людмилой Николаевной Григорьевой помогли девочке освоить речь.

Но, когда пришло время по возрасту идти в школу, врачебная комиссия вынесла окончательный вердикт: не обучаема. И снова по ходатайству бабушки Ангелину определили на индивидуальное обучение. Девять (!) лет водила внучку в школу.

— Мы были очень благодарны ее учительнице Лидии Дмитриевне Карасевой, научившей внучку читать и писать.

Ангелине в августе исполнится 30 лет. Она — инвалид первой группы, по-прежнему живет с любящими ее бабушкой и дедушкой, которые вот уже 56 лет вместе.

— Это наше солнце, наша радость, — не скрывая эмоций, говорит Марина. — Ангелина всегда со мной, мы вместе ходим на праздники, концерты. Недавно уже в третий раз она прошла курс занятий в реабилитационном центре для инвалидов, который создан на базе Центра соцзащиты населения. Она каждый раз с нетерпением ждет этих занятий, особенно ей нравятся тренажеры и компьютеры. Лет пять ходим с внучкой в бассейн, где она научилась плавать на мелководье.

Ангелину постоянно навещает папа, который живет в Липецке. Не так давно появилась в жизни девушки и ее родная мама, многое пересмотревшая и переоценившая за эти годы.

Бабушка не препятствует их общению, понимая, что отношения матери и дочери только на пользу им обеим.

Марина Сергеевна Белякова с внучкой Ангелиной участвуют во всех мероприятиях общества инвалидов.

И КОГДА ВСЕ УСПЕВАЛА…

Это удивительно, но у Марины Беляковой 40 лет трудового стажа в Добринском общепите. Она отличник потребкооперации, ударник соцтруда, ветеран труда. Была директором, технологом, зав. производством и при этом воспитывала тяжелобольную внучку. Откуда брались силы?

— Главное всегда иметь позитивный настрой, — уверена наша героиня. — И не опускать руки, что бы ни случилось.

Председатель районного отделения общества инвалидов Тамара Заичкина так отзывается о Марине Беляковой:

— Марина — член президиума нашего общества, помогает работать со спонсорами, участвует буквально во всех мероприятиях вместе с внучкой Ангелиной, выступает на концертах. Жизнерадостная, позитивная женщина.

И еще одна черточка к портрету нашей героини: с начала СВО она активно оказывает помощь нашим бойцам.