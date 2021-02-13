Депутаты облсовета на 51-й сессии утвердили кандидатуры на присвоение почетного звания “Заслуженный художник Липецкой области”.

Ими стали Виктор Андреевич Пичугин и Лидия Васильевна Скаргина. Оба – члены Липецкой областной организации Всероссийской творческой общественной организации “Союз художников России”.

Виктор Андреевич Пичугин родился в 1943 году в Воронежской области.

В 1974 году закончил художественно-графический факультет Курского педагогического института. Трудовую деятельность начал преподавателем рисунка и живописи вначале в ДХШ №1, затем в ДХШ №2. За 30 лет работы в школе у Пичугина было свыше тысячи учеников, многие из которых позже стали профессиональными художниками, архитекторами, дизайнерами. Ученики Виктора Андреевича неоднократно становились призерами ежегодного конкурса-фестиваля художественного творчества детей и юношества им. В.С. Сорокина.

Художник активно участвует в областных, зональных, всероссийских выставках, проходивших в Москве, Ярославле, Брянске, Вологде, Воронеже, Белгороде, Орле. С 2002 года член Союза художников России.

В 2012 году Виктор Пичугин стал победителем в номинации «Профессиональный художник 2012 года» в жанре «живопись» областного творческого конкурса, посвященного празднику «День художника».

Лидия Васильевна Скаргина родилась а 1937 году в с. Ставрово Владимирской области.

Училась в Мстёрской художественной профессионально-технической школе (1952-1956), где ее учителем был выдающийся живописец В.Я. Юкин. Окончила Московский полиграфический институт (1964). В 1971-1981 годах жила во Владимире, работала в художественном фонде. Начало ее творческого пути связано с графикой: печатная гравюра, монотипии, рисунок тушью, акварель.

В 1982 году Лидия Васильевна переехала в г. Липецке. В творческой среде, созданной яркими индивидуальностями (В.С. Сорокин, Е.П. Сальников, В.И. Шевченко и др.), она заявила о себе как зрелый самобытный живописец многогранного дарования, нашла свою нишу. Работала в Художественно-промышленных мастерских художественного фонда РСФСР, освоила технику ручного ткачества (гобелен) и росписи по шелку (батик), позднее увлеклась возможностями компьютерной графики.

С 1976 года Л.В. Скаргина активно участвует в художественных выставках – республиканских, региональных, областных. В 1982, 1991, 1997, 2005, 2009, 2011 годах состоялись ее персональные выставки во Владимире, Липецке, Москве. Член Союза художников СССР (1984).

Произведения художника хранятся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Липецком областном художественном музее, в краеведческом музее Липецка, Воронежском художественном музее им. Крамского, Белгородском художественном музее, в частных собраниях в России и за рубежом.

Напомним, что это звание присваивается впервые. Его учредили 1 октября 2020 года. Его будут ежегодно присваивать двум представителям профессии за личные заслуги в сохранении и развитии культурного и нравственного потенциала области, воспитании подрастающего поколения, создание произведений живописи, скульптуры, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства.

Удостоверение и нагрудный знак к почетному званию вручат в торжественной обстановке в День работника культуры, который отмечается 25 марта.