11 августа в Липецкой области будут чествовать представителей одной из самых уважаемых профессий — строителей. Областной праздник День строителя в этом году впервые будет включать в себя награждение Почетным знаком «Заслуженный строитель Липецкой области» — это звание учредили в области в 2022 году — с подачи депутата облсовета, директора Союза строителей Липецкой области Павла Путилина. Всего будут награждены 14 человек. Их на сессии регионального парламента представил начальник управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

— Все кандидаты имеют высокие достижения и значительный личный вклад в развитие строительной отрасли, а также стаж профессиональной деятельности на территории Липецкой области более 15 лет, — отметил он.

Список выглядит следующим образом:

Богданов Владимир Алексеевич — старший производитель работ ООО «Елецтяжстрой»; Бугаков Андрей Васильевич — директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»; Букреев Александр Анатольевич начальник строительно-монтажного цеха ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК»; Глазунов Сергей Алексеевич — технический директор ООО «Липецклифт»; Глек Станислав Вячеславович — начальник производственно-технического отдела ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»; Гречишкина Галина Ивановна — бригадир бригады штукатуров-маляров ООО «СЗ «Спецфундаментстрой»; Исковских Тамара Ивановна — руководитель группы строительного отдела АО «НЛМК-Инжиниринг»; Лопарев Александр Иванович — генеральный директор ООО «Капиталстрой»; Путинцев Юрий Николаевич — электрогазосварщик на резке и ручной сварке 5 разряд ООО СЗ «СУ-11 «Липецкстрой-Л»; Разводов Геннадий Григорьевич — заместитель генерального директора по производству ОАО трест «Липецкстрой»; Скуратов Игорь Вячеславович — главный инженер ООО «Группа Компаний «Солидарность»; Собко Владимир Тихонович — главный специалист отдела качества и экспертизы АО «НЛМК-Инжиниринг»; Трунов Сергей Сергеевич — технический директор ООО «Лифт-Комфорт»; Шалов Виктор Иванович — исполнительный директор АО «Домостроительный комбинат»;

Отметим, что в День строителя будут вручаться и другие награды. В том числе знак «Почетный строитель России», Почетные грамоты и Благодарности Минстроя России, награды Российского Союза строителей, правительства области, областного Совета и другие.