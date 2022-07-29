В регионе

Стали известны имена первых Заслуженных строителей Липецкой области

13 минут назад
8 посмотрели

Читайте нас в

11 августа в Липецкой области будут чествовать представителей одной из самых уважаемых профессий — строителей. Областной праздник День строителя в этом году впервые будет включать в себя награждение Почетным знаком «Заслуженный строитель Липецкой области» — это звание учредили в области в 2022 году — с подачи депутата облсовета, директора Союза строителей Липецкой области Павла Путилина. Всего будут награждены 14 человек. Их на сессии регионального парламента представил начальник управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

— Все кандидаты имеют высокие достижения и значительный личный вклад в развитие строительной отрасли, а также стаж профессиональной деятельности на территории Липецкой области более 15 лет, — отметил он.

Список выглядит следующим образом:

  1. Богданов Владимир Алексеевич — старший производитель работ ООО «Елецтяжстрой»;
  2. Бугаков Андрей Васильевич — директор ООО «Липецксантехмонтаж-1»;
  3. Букреев Александр Анатольевич начальник строительно-монтажного цеха ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК»;
  4. Глазунов Сергей Алексеевич — технический директор ООО «Липецклифт»;
  5. Глек Станислав Вячеславович — начальник производственно-технического отдела ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»;
  6. Гречишкина Галина Ивановна — бригадир бригады штукатуров-маляров ООО «СЗ «Спецфундаментстрой»;
  7. Исковских Тамара Ивановна — руководитель группы строительного отдела АО «НЛМК-Инжиниринг»;
  8. Лопарев Александр Иванович — генеральный директор ООО «Капиталстрой»;
  9. Путинцев Юрий Николаевич — электрогазосварщик на резке и ручной сварке 5 разряд ООО СЗ «СУ-11 «Липецкстрой-Л»;
  10. Разводов Геннадий Григорьевич — заместитель генерального директора по производству ОАО трест «Липецкстрой»;
  11. Скуратов Игорь Вячеславович — главный инженер ООО «Группа Компаний «Солидарность»;
  12. Собко Владимир Тихонович — главный специалист отдела качества и экспертизы АО «НЛМК-Инжиниринг»;
  13. Трунов Сергей Сергеевич — технический директор ООО «Лифт-Комфорт»;
  14. Шалов Виктор Иванович — исполнительный директор АО «Домостроительный комбинат»;

Отметим, что в День строителя будут вручаться и другие награды. В том числе знак «Почетный строитель России», Почетные грамоты и Благодарности Минстроя России, награды Российского Союза строителей, правительства области, областного Совета и другие.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments