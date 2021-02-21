В МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» подвели итоги районного конкурса “Лидер РДШ”. В заочном этапе в нем приняли участие 9 школьников из разных образовательных организаций Добринского района. Они представляли портфолио, в которые вошли социальный проект и страницы личных достижений конкурсанта. В итоге трое вышли в финал.

Темы их проектов разнооюразны. Анастасия Пожидаева из Мазейской школы подготовила социальный проект “К здоровью через танцы”, который направлен на организацию и проведение оздоровительных танцевальных занятий на переменах для учащихся младших классов МБОУ СОШ с. Мазейка.

Елизавета Бессонова из гимназии с. Ольговка посвятила свой проект выводу советских войск из Афганистана.

Цль проекта Елизаветы Распоповой из лицея №1 – восстановление памятника одного из первых милиционеров п. Добринка В.Г. Мжачеву.

Финальный этап конкурса проходил дистанционно в формате видеоконференций. Участники представили презентации своих социальных проектов и ответили на вопросы жюри по данным проектам.

Финалисты также приняли участие в собеседовании по теме «Роль лидера в развитии социальных инициатив детей и подростков», в котором высказали своё понимание темы лидерства и лидерского потенциала личности, роли лидера как организатора, помощника, идейного вдохновителя и посредника между всеми задействованными в социально-значимой деятельности участниками, обосновали свою точку зрения.

По результатам всех конкурсных испытаний третье место заняла Бессонова Елизавета, второе – Пожидаева Анастасия.

Победителем конкурса стала обучающаяся МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Распопова Елизавета.