Стали известны итоги Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в Липецкой области

V Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходило с 21 апреля по 12 июня. В этом году оно стало рекордным по количеству участников — более 16,6 млн россиян определили, какие общественные пространства преобразят в первую очередь. Особую роль в высокой вовлечённости граждан сыграли волонтёры. Благодаря их помощи жители смогли разобраться в процессе голосования и узнали о возможностях участия в формировании комфортной городской среды.

В Липецкой области в голосовании приняли участие свыше 149 тысяч жителей. По итогам народного выбора в восьми городах региона благоустроят 15 из 36 предложенных территорий. В Липецке – это Привокзальные пруды (10 252 голоса), сквер в районе ул. Фрунзе, 8 (9 222), аллея по ул. Елецкое шоссе (район домов 5, 7) (7 621), сквер по ул. Циолковского, 19 (у Художественной школы №2) (7 114), аллея вдоль ул. Стаханова (26-й микрорайон) (7 037). В городе Грязи – сквер 80-летия Победы (7 232). В Данкове – многофункциональная спортивная площадка (ул. Полевая, III этап) (6 491), воркаут-зона на Набережной реки Дон (1 536). В Ельце – сквер в мкр. Александровский (III этап) (8 718), зона отдыха по ул. Свердлова (у магазина «Магнит», II этап) (4 755), сквер имени В. И. Ленина (ул. Привокзальная, II этап) (4 560). В Задонске – Городской парк (4 107). В Лебедяни – сквер Победы (у городского Дома культуры) (5 147). В Усмани – сквер «Солнечный» (мкр. Северо-Восточный) (8 408). В Чаплыгине – сквер по ул. Л. Толстого (III этап) (4 238).

«В Липецкой области уже благоустроено свыше 700 общественных пространств, выбранных липчанами в ходе предыдущих голосований. Территории, победившие в этом году, тоже ждет преображение. Сначала будут разработаны дизайн-проекты, потом проведено благоустройство», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.