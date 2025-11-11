Стали известны победители липецкого областного фестиваля «В зеркале сцены»

Завершился XI конкурс-фестиваль профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены». Жюри в составе мэтров театральной критики из Москвы и экспертов нашего региона оценивало липецкие постановки и работу артистов в 11 основных номинациях и дополнительных. Главные же награды распределилась следующим образом: «Лучший спектакль» — «Обыкновенное чудо» Липецкого государственного академического драматического театра имени Л.Н. Толстого, «Лучший спектакль для детей» — «Приключения Незнайки» Драматического театра на Соколе, «Лучшая женская роль» — Екатерина Кобзарь за роль Принцессы («Обыкновенное чудо»), «Лучшие мужские роли» — заслуженные артисты РФ Владимир Борисов («Обломов», ЛГАДТ имени Толстого) и Олег Пономарёв («Д-р», театр на Соколе). Полный список победителей здесь.

«Липчане любят театральное искусство, и местные труппы стараются каждый сезон удивить и порадовать своего зрителя. Получается довольно успешно. Кроме того, липецкие театры часто гастролируют по другим регионам, где также удостаиваются высоких оценок», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.