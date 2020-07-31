Стали известны подробности ДТП у Хворостянки с участием автобуса и легковушки

Вчера, в 17 часов 45 минут, на автодороге Грязи-Добринка (у поворота на ст. Хворостянка) произошло ДТП.

26-летний водитель автомобиля “Лада Гранта”, по предварительным сведениям, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с рейсовым автобусом, за рулем которого был 52-летний водитель. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

А вот водителя легковушки и его пассажира-ровесника спасателям пришлось вызволять из покорёженного автомобиля. Им оказали первую медицинскую помощь и с травмами средней тяжести госпитализировали в районную больницу.