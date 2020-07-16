Стали известны подробности ДТП в Хворостянке, где мопед столкнулся с “Нивой Шевроле”

В сводку о происшествиях снова попадают несовершеннолетние участники дорожного движения. Последний случай произошел на ст. Хворостянка 14 июля.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель мопеда “Альфа” нарушил правила дорожного движения и столкнулся с “Нивой Шевроле” под управлением женщины. В результате ДТП пострадал четырнадцатилетний мопедист, учащийся 8 класса из Липецка. Он управлял мопедом без мотошлема, не имея прав управления транспортным средством. На автомобиле скорой медицинской помощи его госпитализировали в районную больницу.

По данному факту в настоящее время в ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району проводится проверка.

“В связи с участившимися случаями управления несовершеннолетними “мототехникой” районный отдел ГИБДД на протяжении всего “мотосезона” будет проводитьс мероприятия по выявлению и пресечению управления мотоциклами, мопедами и скутерами лицами, не имеющими на это разрешения, а также не достигшими возраста управления данными средствами передвижения, – прокомментировали ситуацию в ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району. – По всем фактам ДТП с участием несовершеннолетних вожителей, родители понесли административную ответственность, а именно: были привлечены к административной ответственности по линии ПДН и ГИБДД. Напомним, что штраф для взрослых, которые переают руль несовершеннолетним, составляет 30 тысяч рублей”.