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Во вторник крупный пожар произошел на станции Плавица. В половине десятого вечера на пульт пожарной охраны поступило сообщение в возгорании квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома площадью 150 квадратных метров на улице Строителей.

На место вызова сразу выехали несколько пожарных подразделений Добринского района, 4 машины скорой помощи, 2 автоподъемника из комхоза и электросетей, привлекались и другие службы.

На момент прибытия пожарных было открытое горение из окна квартиры, сильное задымление в подъезде. Существовала угроза распространения огня на смежные квартиры.

Из многоквартирного дома было эвакуировано 35 человек.

Только в 01.30 удалось ликвидировать открытое горение.

В результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры и имущество по всей площади.

На месте пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще 3 человека пострадали и были доставлены в ГУЗ «Добринская ЦРБ».

По предварительным данным, предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.