В связи с перекрытием участка улицы Плеханова от одноимённой площади до пересечения с Желябова с 27 апреля будут изменены схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщили в профильном городском департаменте.

Так, при выполнении рейсов в сторону Сокола автобусы маршрутов №2, 12, 302, 315, 352 будут объезжать ремонтируемый участок по улицам Зегеля и Гагарина. В обратном направлении транспорт проследует по привычному маршруту.

При движении в направлении ЖД вокзала автобусы №39 и 44 проследуют также по Зегеля и Гагарина, обратно – по Ленина.

Автобусы маршрута 9Т не будут доезжать до перекрёстка Гагарина-Плеханова, а будут поворачивать на улицу Зегеля на площади Героев.

По маршрутам №33, 33А перевозка пассажиров в направлении Сокола будет осуществляться по улицам Зегеля и Гагарина, в сторону района ЛТЗ – по схеме «… — ул. Студеновская – ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – пл. Театральная – ул. Фрунзе — …». При этом на Зегеля добавят временную остановку возле Центрального Банка (д. 4 по пл. Плеханова).

Автобусы маршрута № 300 проследуют по Гагарина в прямом и обратном направлении без заезда на улицу Зегеля.

Как известно, первый участок улицы Плеханова планируют перекрыть для ремонта с 27 апреля. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на объекте обновят покрытие проезжей части и тротуаров, а также модернизируют наружное освещение, реализовав проект «Чистое небо».