Галина и Иван ФРОЛОВЫ, п. Добринка.

День свадьбы: 31 мая 1980 года.

Когда-то Галина, девчушка из многодетной семьи, мечтала уехать из родного села Лебедянка в город. После восьмилетки отправилась в Липецк, поступила в училище на маляра-штукатура. Специальность выбрала хоть и нелегкую, но востребованную и в городе, и в сельской местности.

Три года работала в областном центре. Жила в общежитии, а по выходным ездила домой к маме. Вскоре Галина решила: город городом, а в родных местах лучше. И вернулась домой, правда, не в Лебедянку, а в районный центр. Здесь к тому времени уже обустроились два ее брата и две сестры.

Работу нашла без труда. В конце семидесятых, пожалуй, не было более-менее крупной организации, которая не занималась бы строительством. Ее взяли в стройучасток. Работы хватало. Наша героиня сразу попала на строительство добринской бани. Сколько потом еще будет в ее жизни объектов! А один так, вообще, окажется судьбоносным.

— Как-то руководство меня «командировало» в ПМК643 помогать с ремонтом, — вспоминает Галина. – Там и познакомилась с Иваном, который тогда работал в котельной этой организации.

Разговаривали в перерывах, делились новостями. А потом на какое-то время их пути разошлись: у Галины окончилась «командировка». По-настоящему встречаться молодые люди стали месяца три спустя, когда снова увиделись на танцевальной площадке. В те годы это было самое притягательное место для молодежи. В выходные дни здесь яблоку негде было упасть. На танцплощадке знакомились, заводили отношения, которые чаще всего оканчивались свадьбой. Студенты, приезжавшие поздно вечером домой на выходные с рабочим поездом (его все называли «дизелем»), первым делом спешили на танцы. Эта традиция встречать ночной поезд прижилась не у одного поколения добринской молодежи.

На танцплощадке развивались и романтические отношения наших героев. Через год они решили пожениться. После подачи заявления в загс в Лебедянку нагрянули сваты, как и полагается, в компании с гармонистом. А весь следующий месяц жених с невестой и их родители серьезно занимались подготовкой к свадьбе.

Фотосессия в ателье г. Липецка. Кто скажет, что в восьмидесятых у профессионалов не было креативного подхода к фотосъемке.

Будущая свекровь Мария Михайловна специально заказала для Галины у мастериц из церкви красивый венок на фату. Он, действительно, получился необычным и очень украсил образ невесты.

За продуктами к праздничному столу, как было принято в те годы, ездили в город. В общем, хлопот хватало. А Иван к тому же в это время строил собственный дом для своей семьи. Но и от свадебных приготовлений молодых никто не освобождал. Галина вспоминает, как накануне свадьбы целый день занималась вместе со всеми готовкой. Чтобы блюда не испортились, их определили в большой холодный погреб…

День свадьбы выдался по-летнему теплым и солнечным. Накануне была «выкуплена» постель (опять же с застольем и гармонистом), а теперь невеста и родня с волнением ждали приезд жениха. Правда, тот немного задержался из-за неожиданно возникших проблем с машиной. Поэтому на регистрацию, которая проходила в районном Доме культуры, молодые немного опоздали, и их очередь сместилась.

В тот день здесь не только расписывалось несколько пар молодоженов, но и в торжественной обстановке выдавали свидетельства о рождении детей.

Гуляли, как тогда полагалось, два дня: первый – в доме невесты, второй – у жениха. Плясали под веселую гармошку. Единственное, чего не хватало на этой свадьбе – профессионального фотографа (любительские, не очень качественные снимки не в счет). И тогда молодожены решили устроить себе фотосессию в Липецке. На следующие выходные положили в большую сумку свадебный наряд и на автобусе вместе со свидетелями поехали в фотоателье. И, как оказалось, не зря потратили свое время. Снимки получились замечательные, да еще цветные – большая редкость в те годы.

Несколько месяцев супруги пожили у брата Ивана, а в декабре справили новоселье в своем доме. В нем и живут по сей день. Только Галина сразу же внесла свои изменения в планировку, переделала все по своему вкусу (не зря же столько лет работала в строительных организациях!).

Через год у Фроловых родился первенец Алексей, в 1984-ом – Денис. Сыновья росли смышлеными, послушными и трудолюбивыми. Пока родители были на работе (мама трудилась в разных строительных организациях, а папа 38 лет проработал на одном месте дорожным мастером в ДРСУ), мальчишки зимой сами печку топили. С 12-ти лет Денис вместе с отцом косил траву (Фроловы всегда держали большое хозяйство), строил кирпичную времянку.

— Я ему углы заводил, а дальше Денис сам кирпичи укладывал, — рассказывает Иван Герасимович.

Наверное, это и есть самое лучшее воспитание детей – на своем примере. Родители в этой семье всю жизнь трудились, не покладая рук. Иван никогда не пил и не курил. Поэтому сыновья тоже не имеют этих вредных привычек.

Внук Кирилл любит гостить у дедушки с бабушкой на каникулах, не забывая помогать им по хозяйству.

Алексей и Денис с красными дипломами окончили Воронежскую строительную академию. Их имена занесены в «Золотую книгу» интеллектуальных ресурсов Воронежской области. Сейчас работают на руководящих должностях в одной из строительных компаний Липецка. Воспитывают сыновей. Внуки Кирилл и Даниил тоже радуют дедушку с бабушкой своими успехами в учебе.