При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» для особенных детей и детей-сирот Липецкой области открылась хорошая возможность приобщиться к народному творчеству — лепке традиционной глиняной игрушки и изготовлению гончарной посуды.

В этом году мастер народных ремесел Вячеслав Червяков из Лебедяни стал участником грантовой программы «Стальное дерево». Он предложил провести серию мастер-классов для обучения детей самостоятельному изготовлению глиняной игрушки по мотивам местного романовского промысла. На средства гранта от фонда он закупил новую муфельную печь для обжига керамики и расходные материалы.

С начала лета Вячеслав лично проводит мастер-классы в летнем оздоровительном лагере «Елочка» в Грязинском районе, где отдыхают дети со всех интернатов и коррекционных школ региона. Он учит их создавать из красной и черной глины игрушки-свистульки и предметы посуды. Все это затем расписывают красками, покрывают глазурью и обжигают в муфельной печи. На занятиях ребята с ограниченными возможностями здоровья могут пообщаться с обычными сверстниками и вместе сотворить глиняное чудо.

«В Год культурного наследия народов России нам было приятно поддержать проект, который помогает особенным детям и ребятам-воспитанникам детских домов почувствовать себя в роли гончара или скульптора, ‒ отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Работа с глиной раскрывает у детей творческие способности и для кого-то из них эти навыки, возможно, станут увлечением на всю жизнь. Уверена, это поможет сохранению и популяризации русских народных промыслов».

По окончании проекта Вячеслав планирует использовать закупленное на грантовые средства оборудование для проведения мастер-классов в постоянной студии в Липецке и на событийных мероприятиях для жителей и гостей региона. В планах мастера также наладить изготовление оригинальной сувенирной продукции для продвижения народной культуры и развития внутреннего туризма. В помощь обучению молодежи Вячеслав хочет дополнительно создать серию онлайн-уроков по изготовлению глиняной игрушки и керамических изделий.

Программа «Стальное дерево» действует уже шестой год и объединила около 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов программы стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь. В Липецкой области до конца года планируют завершить 31 проект.