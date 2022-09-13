II Липецкий Стальной марафон состоится в областном центре 25 сентября. Его трассы пройдут по центральным улицам города. Для участников приготовили семь дистанций на выбор. Как отмечают организаторы, по традиции участников ждут большая развлекательная программа, фирменная экипировка (шапки и баффы), медали финишеров, серьёзный уровень подготовки, богатые стартовые пакеты и зажигательные волонтёры.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов постоянно принимает участие в Липецком марафоне. Он подчеркивает, что правительство области будет поддерживать подобные спортивные события. «Липецк – спортивный город. На полумарафон и марафон к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком полумарафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее», — отмечает Игорь Артамонов.

Старты пройдут по следующему расписанию:

8:00 — Карнавальный забег на 500 м;

8:15 — Забег безграничных возможностей;

8:30 — Детский забег на 500 м (9-13 лет);

8:45 — Детский забег на 500 м (4-8 лет);

9:00 — Забег СМИ на 1 км;

9:30 — Старт Липецкого марафона (42,2 км) и забега-спутника на 10 км;

9:45 — Забег на 3 км.

В рамках марафона организуют стразу три бесплатных старта – забег безграничных возможностей, карнавальный и для представителей средств массовой информации. Также впервые состоится корпоративный забег. Компания может собрать команду любой численности и заявиться на дистанции от 500 метров до 42,2 км. Флаги организаций, фирменные футболки, корпоративный маскот — приветствуются все средства самовыражения. Победители получат большой переходящий кубок, который целый год будет напоминать коллективу об общей победе, сообщили организаторы.Регистрация доступна на сайте.