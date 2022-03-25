Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области– 2022» стала стала учитель физики школы им. Л.Н.Толстого поселка Лев Толстой Светлана Цуканова.

Конкурс «Учитель года» в Липецкой области стартовал 16 марта. В первом этапе конкурса приняли участие 20 педагогов из всех муниципалитетов региона. Они показали свой профессионализм и творческий потенциал во время проведения открытого урока и «Методического семинара». Участниками педагогического состязания на втором этапе стали 5 человек. Сегодня они провели мастер-класс и представили свой «Образовательный проект» в формате внеурочного мероприятия с детьми.

Победитель был определён в ходе финального испытания для призёров конкурса. Абсолютному победителю конкурса «Учитель года Липецкой области» вручается диплом и областная премия в размере 250 тысяч рублей. Призёров наградят дипломами лауреатов конкурса и премиями по 50 тысяч рублей.